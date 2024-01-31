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فيكتوريا نولاند تصل إلى أوكرانيا

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فيكتوريا نولاند تصل إلى أوكرانيا
X@@USAmbKyiv
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وصلت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى كييف اليوم حيث ستجتمع مع قيادات الحكومة وقدامى المحاربين وممثلي المجتمع المدني.

أفادت بذلك السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك في صفحتها الرسمية على موقع X، حيث نشرت صورتها بصحبة نولاند، وكتبت: "أرحب بنائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في كييف. اليوم سنلتقي مع قيادات الحكومة وقدامى المحاربين وممثلي المجتمع المدني".

وكان نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو قد قال في وقت سابق إنه "من المتوقع وصول ضيوف مهمين من الولايات المتحدة إلى كييف" دون أن يحدد عمن كان يتحدث.

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وكانت برينك قد نشرت يوم أول أمس صورة لها عند وصول مفتشين من وزارة الدفاع والخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقالت إنهم سيجتمعون مع المنفذين والشركاء والحكومة الأوكرانية لتعزيز الرقابة والمساءلة عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وتتمتع نولاند بتاريخ طويل في العمل بأوكرانيا، حيث كانت من بين من قدموا إلى كييف بعد انقلاب الميدان في كييف عام 2014، وكذلك بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا. وكثيرا ما ينسب لها الفضل في قيادة الجهود لصالح أوكرانيا في الولايات المتحدة بما في ذلك تقديم المساعدات وإمدادات السلاح.

المصدر: X

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