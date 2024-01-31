الفحص الفني يؤكد: طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية ​​أسقطت بصاروخ غربي الصنع

قال مصدر مطلع لمراسل نوفوستي، إن الفحص الأولي الفني لشظايا طائرة النقل الروسية التي كانت تقل أسرى أوكرانيين، يثبت إنه تم إسقاطها بواسطة منظومة دفاع جوي صاروخية غربية الصنع.

وأضاف المصدر: "يظهر الفحص الأولي للعناصر التدميرية التي عثر عليها في بقايا الطائرة، أن الصاروخ الذي أصابها ينتمي إلى نظام دفاع جوي غربي الصنع". وخلال حديثه، لم يكشف الخبير أية تفاصيل أخرى.

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وقد أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية، 24 يناير، طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" فوق منطقة بيلغورود، وكان على متنها 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم. وأسفر الحادث عن مقتلهم جميعا، إضافة إلى 6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 مرافقين من القوات المسلحة الروسية.

ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة "إيل-76"، ومع ذلك فقد ضربتها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد، وهو ما يعد "جريمة على أي حال"، على حد تعبير الرئيس. واستنادا إلى الأدلة، كان هناك نظام دفاع جوي صناعة فرنسية أو أمريكية يعمل.

وقال المستشار السابق للرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما، أوليغ سوسكين، إن فلاديمير زيلينسكي أراد إقالة القائد العام زالوجني بسبب تدمير طائرة "إيل-76" التي كانت تنقل أسرى القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي