 
مباشر

احتمال انهيار الحكومة.. رئيس الوزراء الإسباني يخسر تصويتا حاسما بعد "تمرد" الشركاء

أخبار العالم

احتمال انهيار الحكومة.. رئيس الوزراء الإسباني يخسر تصويتا حاسما بعد
Globallookpress
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wvur

خسر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تصويتا حاسما في البرلمان بعد تمرد بعض شركائه الكتالونيين، ما أوقع حكومته في أزمة.

إقرأ المزيد
بالفيديو.. بيدرو سانشيز يؤدي اليمين رئيسا جديدا لوزراء إسبانيا أمام الملك فيليب السادس
بالفيديو.. بيدرو سانشيز يؤدي اليمين رئيسا جديدا لوزراء إسبانيا أمام الملك فيليب السادس

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء يوم الثلاثاء أن 7 مشرعين انفصاليين كتالونيين صوتوا ضد قانون العفو الذي كانوا يتفاوضون عليه منذ أشهر لأن الاشتراكيين بزعامة سانشيز رفضوا قبول تغييرات على النص في اللحظة الأخيرة.

وانتهى التصويت بأغلبية 179 نائبا معارضا مقابل 171 مؤيدا، ويتطلب الحصول على الأغلبية تصويت 176 صوتا.

وتثير النتيجة احتمال انهيار الحكومة التي يقودها الاشتراكيون بعد أقل من ثلاثة أشهر من أدائها اليمين.

وكان قانون العفو هو العنصر الأساسي في الاتفاق المثير للجدل الذي توصل إليه سانشيز مع الانفصاليين لتأمين فترة ولاية ثالثة في أواخر العام الماضي.

المصدر: "بلومبيرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا