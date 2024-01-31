احتمال انهيار الحكومة.. رئيس الوزراء الإسباني يخسر تصويتا حاسما بعد "تمرد" الشركاء

خسر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تصويتا حاسما في البرلمان بعد تمرد بعض شركائه الكتالونيين، ما أوقع حكومته في أزمة.

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وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء يوم الثلاثاء أن 7 مشرعين انفصاليين كتالونيين صوتوا ضد قانون العفو الذي كانوا يتفاوضون عليه منذ أشهر لأن الاشتراكيين بزعامة سانشيز رفضوا قبول تغييرات على النص في اللحظة الأخيرة.

وانتهى التصويت بأغلبية 179 نائبا معارضا مقابل 171 مؤيدا، ويتطلب الحصول على الأغلبية تصويت 176 صوتا.

وتثير النتيجة احتمال انهيار الحكومة التي يقودها الاشتراكيون بعد أقل من ثلاثة أشهر من أدائها اليمين.

وكان قانون العفو هو العنصر الأساسي في الاتفاق المثير للجدل الذي توصل إليه سانشيز مع الانفصاليين لتأمين فترة ولاية ثالثة في أواخر العام الماضي.

المصدر: "بلومبيرغ"