نائب عن كتلة زيلينسكي البرلمانية: الحديث عن وحدة في البرلمان الأوكراني مجرد وهم

أكد رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني ديفيد أراخاميا اليوم الثلاثاء، عدم وجود وحدة داخل البرلمان الأوكراني، مشيرا إلى أن الاعتقاد بوجودها "وهم".

ونقلت صحيفة "ليفت بانك" الأوكرانية عن أراخاميا قوله: "لا توجد وحدة داخل البرلمان..هذا وهم، كان ذلك قبل عام ونصف.. الآن لا توجد وحدة".

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كما أكد النائب أن الحديث الذي دار العام الماضي حول إمكانية إجراء الانتخابات زاد من خلاف القوى السياسية.

وقال أراخاميا: "لحسن الحظ، كنا أذكياء بما فيه الكفاية... للتوقيع على إعلان لجميع الأحزاب والفصائل السياسية بأنه من المستحيل إجراء انتخابات خلال الحرب ولن تكون هناك، هذا هدأني قليلا، ولكن وكما يقال بصراحة صندوق باندورا قد فتح بالفعل".

وكان أراخاميا قد ذكر في وقت سابق، أن البرلمان الأوكراني يقترب من أزمة خطيرة بسبب نية عدد من النواب الاستقالة.

وأفادت المنظمة العامة "لجنة الناخبين في أوكرانيا" في ديسمبر الماضي أن 17 نائبا في البرلمان الأوكراني استقالوا في وقت مبكر من العام، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو الفضائح والقضايا الجنائية المرفوعة ضد البرلمانيين.

المصدر: نوفوستي+RT