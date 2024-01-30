سويسرا تزود ألمانيا بـ 9 دبابات "ليوبارد 2" كبديل عن تلك المرسلة لأوكرانيا

أرسلت سويسرا 9 دبابات من طراز "ليوبارد 2" إلى ألمانيا، ضمن الدفعة الأولى من الدبابات الـ25 التي صادق البرلمان السويسري العام الماضي على بيعها لبرلين.

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وأكدت وكالة المشتريات الدفاعية السويسرية Armasuisse أن هذه الدبابات سترسل إلى ألمانيا لتحل مكان تلك التي سلمتها برلين لكييف، مشددة على أنه لن يتم تسليمها للسلطات الأوكرانية.

وأشارت برن إلى أن البرلمان وافق العام الماضي وأذنت الحكومة بتلبية طلب تصدير الدبابات المقدم من مكتب التسلح الفيدرالي، وتم التوقيع على اتفاقية الشراء والبيع المقبلة من قبل هذه الإدارة و"راينميتال" في 23 نوفمبر.

ووفقا لتقارير "بلومبرغ" سيتم إرسال 16 دبابة أخرى إلى المانيا في الأيام المقبلة، دون الكشف عن السعر الذي بيعت به الدبابات.

حاليًا، يتسلح الجيش السويسري بـ134 دبابة من نوع 87 Leopard 2 A4، والتي تم تحديثها كجزء من برنامج الأسلحة لعام 2006، بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الجيش 96 دبابة من نفس النوع لم تخضع للإصلاح.

وفي فبراير 2023، تقدم وزير الاقتصاد الألماني ووزير الدفاع بطلب إلى سويسرا لإعادة بيع بعض المركبات القتالية التي تم سحبها من الخدمة للشركة الألمانية المنتجة، فيما أكدت "راينميتال" الألمانية أن هذه الدبابات لن يتم نقلها إلى أوكرانيا وستبقى في ألمانيا أو غيرها من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي.

ونظرا لوضعها المحايد، لا تقوم سويسرا بتصدير أسلحة إلى أوكرانيا وتحظر إعادة تصدير الأسلحة السويسرية الصنع المباعة إلى دول أخرى إلى مناطق النزاع، وفي 10 مارس 2023، أكدت حكومة البلاد حظر إعادة التصدير.

في نوفمبر 2022، لم تسمح الحكومة السويسرية لألمانيا بإعادة تصدير ذخيرة مدافع "جيبارد" ذاتية الدفع المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.

كما لم تحصل إسبانيا على إذن بإعادة تصدير الأسلحة، وفي عام 2022، تلقت الدنمارك أيضا رد برن السلبي على طلب إعادة التصدير، والتي كانت تعتزم تزويد كييف بـ20 مركبة مدرعة متعددة الأغراض من طراز Piranha III سويسرية الصنع.

المصدر: تاس