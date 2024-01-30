الحكم بالسجن 10 سنوات على عمران خان بتهمة "تسريب وثائق دولة سرية"

أعلن حزب رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان، اليوم الثلاثاء، صدور حكم قضائي بسجنه 10 أعوام في إطار قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية.

وحكم على خان، بحسب ما ذكرته أيضا وسائل إعلامية رسمية وناطق باسم حزبه، في إطار قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية.

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وقال ناطق باسم حزب "حركة إنصاف" لوكالة "فرانس برس": "حكم على كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية".

وفي منتصف يناير الجاري، دان القضاء الباكستاني، رئيس الوزراء السابق خان بتهمة "انتهاك قانون الزواج وفقا للشريعة الإسلامية".

وفي ديسمبر 2023 أصدرت المحكمة العليا في باكستان حكما بالإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان مؤسس حزب "إنصاف"، ونائب رئيس الحزب شاه محمود قريشي.

وسبق ذلك في ديسمبر الماضي، رفض محكمة إسلام آباد العليا التماس خان تعليق حكم المحكمة الابتدائية في قضية الفساد "توشاخانا" ما يعني حرمانه من الترشح للانتخابات المقبلة آنذاك.

المصدر: أ ف ب + وكالات