قال لاري جونسون الضابط السابق بوكالة المخابرات المركزية إن أوروبا والولايات المتحدة تريدان تحقيق انهيار روسيا عبر الصراع في أوكرانيا من أجل الاستيلاء على مواردها الطبيعية.

وأضاف في مقابلة مع Dialogue works على يوتيوب: "أوروبا والولايات المتحدة لديهما نفس الهدف. إنهما يريدان الاستيلاء على الموارد. روسيا هي الدولة الأولى في العالم من حيث الموارد الطبيعية. أوروبا تحتاج إلى الغاز. أوروبا تحتاج إلى النفط. أوروبا تحتاج إلى اليورانيوم. أوروبا تريد النيكل والأسمدة والنيتروجين والألومنيوم. أوروبا تريد الحصول على كل شيء من روسيا، وكذلك الحال بالنسبة للولايات المتحدة. والطريقة الوحيدة لتحقيق كل ذلك، هي التخلص من [الرئيس فلاديمير] بوتين".

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ووفقا للاستخباراتي السابق، يحاول الغرب تصوير موسكو في صورة المعتدي الذي يهدد أمريكا وأوروبا.

وخلص جونسون إلى القول: "إنهم يواصلون الحديث عن ذلك. لكن روسيا لا تنوي غزو أوروبا. يا إلهي. لماذا يقومون بكل هذا؟ أوروبا ليس لديها ما تحتاجه".

ويشار إلى أن روسيا طالما أكدت أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها وأمنها القومي.

وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا لا تريد الدخول في صراع عسكري مباشر مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا رغب طرف ما بذلك، فإن موسكو مستعدة.

المصدر: نوفوستي