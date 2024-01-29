"شنغن عسكري" قيد التحضير قبل قمة الناتو في واشنطن

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن دول حلف الناتو قد تتفق على إنشاء نظام "شنغن عسكري" بحيث يسمح للوحدات العسكرية التابعة لها بالتحرك بحرية داخل حدود الدول الأعضاء في الحلف العسكري.

وذكرت الصحيفة أن هذا قد يتم قبل انعقاد قمة الحلف المرتقبة في واشنطن خلال شهر يوليو القادم.

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وقالت الصحيفة: "عبر سنوات عديدة، كان قادة الحلف يسعون إلى إنشاء مكافئ عسكري لمنطقة شنغن، ومن شأنه أن يسمح بالحركة ومن دون عوائق إلى حد كبير داخل حدود الدول الأعضاء. وبحسب ما يمكن أن نفهمه، تجري المفاوضات حاليا لإنشاء سلسلة من "الكورديورات العسكرية" في أوروبا وقد تعلن هذه النتائج قبل قمة الناتو في واشنطن في يوليو".

وأكدت "تايمز"، غالبا ما تتطلب تدريبات الناتو عبر الحدود حاليا قدرا كبيرا من الأعمال الورقية، والتي يمكن أن تكون حاسمة في حالة حدوث أزمة عسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف يشعر بخيبة أمل أيضا بسبب البيروقراطية المرتبطة بقواعد استخدام نفس المعدات من قبل جيوش البلدان المختلفة.

ومن الأمثلة على ذلك الوضع الحالي الذي لا يستطيع فيه المظليون التابعون لإحدى الدول الأعضاء في الناتو استخدام مظلات الدول الأعضاء الأخرى، حتى لو كانت قابلة للاستخدام بشكل حقيقي.

المصدر: نوفوستي