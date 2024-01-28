نشطاء بيئة يرشون الحساء على لوحة "جيوكوندا" في متحف اللوفر

أفادت وكالة فرانس برس بأن نشطاء من المدافعين عن البيئة رشوا الحساء على لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة "موناليزا" في متحف اللوفر بباريس.

وأشارت الوكالة إلى أن اللوحة لم تصب بأي ضرر لأنها محمية بالزجاج المصفح.

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وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها: "صباح الأحد، قام ناشطان في مجال البيئة بسكب الحساء على الزجاج المدرع الذي يحمي لوحة لا جيوكوندا في متحف اللوفر، مبررين تصرفاتهما بالرغبة في الترويج للحق في الغذاء الصحي والمستدام".

وفي مايو 2022، قال متحف اللوفر إنه رفع دعوى قضائية بعد أن ألقى رجل كعكة على الموناليزا. قبل ذلك ذكرت الأنباء، أن رجلا على كرسي متحرك ويرتدي شعرا مستعارا وقبعة ألقى قطعة من الكعكة على اللوحة المشهورة. ورافق تصرفه هذا بدعوات لإنقاذ الكوكب.

المصدر: نوفوستي