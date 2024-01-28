ترامب: لا ثقة لي في "الناتو"

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية نيفادا، إنه لا يثق برغبة "الناتو" في حماية الولايات المتحدة إذا ما تعرضت لأي هجوم أو صراع.

وأوضح ترامب: "أكره أن أقول هذا عن حلف شمال الأطلسي، لكن إذا كنا بحاجة إلى مساعدتهم، في حال تعرضنا لهجوم، فلا أعتقد أنهم سيأتون للدفاع.. أعرفهم جيدا، ولا أعتقد أنهم سيساعدون".

هذا وقال ترامب، إن الوضع على الحدود الأمريكية أصبح كسلاح دمار شامل يهدد أمن البلاد.

وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال" أن "الوضع أصبح يشكل خطرا على أمن البلاد كسلاح دمار شامل". مؤكدا أن الولايات المتحدة تشهد "أسوأ لحظات التاريخ الأمريكي".

كما أشار ترامب خلال التجمع في ولاية نيفادا إلى أنه "لا يريد ترشيحا مبكرا كمرشح جمهوري في الانتخابات الرئاسية"، مؤكدا أنه "سيفوز في ذلك بنزاهة".

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وتم سحب مشروع قرار اللجنة الوطنية الجمهورية الذي كان سيعلن رسميا أن دونالد ترامب هو المرشح المفترض للحزب الجمهوري لعام 2024، وسط معارضة من الرئيس السابق.

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وذكر ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي أن "اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لا ينبغي أن تمضي قدما في القرار"، مقدرا الجهود لكنه يعارضها "من أجل وحدة الحزب" كما يريد "إنهاء العملية في صندوق الاقتراع".

المصدر: نوفوستي