 
مباشر

ضابط أمريكي: احتياطاتنا العسكرية تكفي لشهر واحد فقط في حرب كبرى

أخبار العالم

ضابط أمريكي: احتياطاتنا العسكرية تكفي لشهر واحد فقط في حرب كبرى
Globallookpress Serg Glovny
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wv74

أكد ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق توني شافير أن إمدادات الأسلحة إلى كييف أدت إلى انخفاض الاحتياطيات العسكرية الأمريكية لدرجة أنها تكفي لشهر واحد فقط في حرب كبرى.

وقال شافير في مقابلة مع قناة Judging Freedom على اليوتيوب: "لدينا (الولايات المتحدة الأمريكية) إمدادات تكفي لمدة 30 يوما تقريبا من الذخيرة والوقود والوسائل الأخرى الضرورية للصراع مع خصم لديه نفس القوة".

إقرأ المزيد
"تركونا بلا دفاع جوي". أوروبا أعطت أسلحتها لأوكرانيا وبقيت مؤخرتها عارية

وأكد أن إمدادات المساعدات العسكرية لأوكرانيا لما يقرب العامين تسببت في عدم قدرة الولايات المتحدة على تجديد ترساناتها لتلبية احتياجاتها الخاصة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تركت جميع وحداتها العسكرية، باستثناء القوة الفضائية، دون إمدادات كافية.

كما صرح مساعد وزيرالخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في وقت سابق بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، تخطت المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف حاجز الـ100 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا