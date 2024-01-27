أكد ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق توني شافير أن إمدادات الأسلحة إلى كييف أدت إلى انخفاض الاحتياطيات العسكرية الأمريكية لدرجة أنها تكفي لشهر واحد فقط في حرب كبرى.

وقال شافير في مقابلة مع قناة Judging Freedom على اليوتيوب: "لدينا (الولايات المتحدة الأمريكية) إمدادات تكفي لمدة 30 يوما تقريبا من الذخيرة والوقود والوسائل الأخرى الضرورية للصراع مع خصم لديه نفس القوة".

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وأكد أن إمدادات المساعدات العسكرية لأوكرانيا لما يقرب العامين تسببت في عدم قدرة الولايات المتحدة على تجديد ترساناتها لتلبية احتياجاتها الخاصة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تركت جميع وحداتها العسكرية، باستثناء القوة الفضائية، دون إمدادات كافية.

كما صرح مساعد وزيرالخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في وقت سابق بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، تخطت المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف حاجز الـ100 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي