ليبيا.. افتتاح مدرسة روسية في مدينة طرابلس بمناسبة الذكرى الـ 80 لفك الحصار عن لينينغراد (صور)

افتتحت السفارة الروسية لدى ليبيا اليوم السبت المدرسة الروسية "أوليفي" لأيام العطل في طرابلس.

ووفقا لبيان السفارة عبر موقعها في "تلغرام" جاء هذا الافتتاح بمناسبة الذكرى الثمانين لرفع الحصار عن مدينة لينينغراد.

وأضاف البيان أن الدبلوماسية الروسية في طرابلس عقدت درسا تثقيفيا بهذه المناسبة الخاصة، وألقى دبلوماسيو السفارة كلمة ترحيبية وقدموا هدايا رمزية لتلاميذ المدرسة.

واستمر حصار لينينغراد الذي بدأ في 8 سبتمبر 1941، ما يقرب من 900 يوم. والطريق الوحيد الذي سمي "طريق الحياة" وتم من خلاله إمداد المدينة بالغذاء، تم وضعه على جليد بحيرة لادوغا. وتم اختراق الحصار في 18 يناير 1943، ولكن فكه بالكامل وقع في 27 يناير 1944.

وفي أكتوبر 2022، قضت محكمة مدينة سانت بطرسبورغ بأن تصرفات النازيين أثناء حصار لينينغراد تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية للشعب السوفيتي. ووفق بيانات مكتب المدعي العام في المدينة، فقد بلغ عدد الضحايا 1093842 شخصا. وتقدر الأضرار التي لحقت بالمدينة وسكانها بنحو 35.3 تريليون روبل بسعر الصرف الحالي.

المصدر: RT