"واشنطن بوست" نقلا عن بيسكوف: روسيا تعمل لإنشاء نظام جديد للعلاقات الاقتصادية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، إن السلطات الروسية تعمل على إنشاء نظام جديد للعلاقات الاقتصادية.

ووفقا لتأكيدات الصحيفة الأمريكية، "تبدو روسيا واثقة بشكل متزايد من أن تعزيز العلاقات مع الصين والجنوب العالمي، سيسمح لها بتحدي النظام المالي الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة".

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ولكن بيسكوف شدد للصحيفة على أن روسيا الاتحادية، لا تعمل لتقويض الهيمنة الأمريكية.

وأشار ممثل الكرملين إلى أن موسكو تريد إيجاد بدائل للنظام المالي العالمي السائد حاليا.

وأكد بيسكوف أن روسيا "تبني منظومة جديدة لعلاقات اقتصادية، لأنه تبين أن النظام المالي والاقتصادي السابق يفتقر للثقة وكاذب وخطر".

المصدر: نوفوستي