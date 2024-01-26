وزير جنوب إفريقي حول قرار محكمة العدل الدولية: انتصار للقانون الدولي

أكد وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا أن قرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة انتصار للقانون الدولي.

وقال لامولا في تصريخ خاص لـRT: "هذا انتصار للقانون الدولي، وإشارة أيضا إلى أنه لا يوجد مكان للاستثناء في العالم. ينبغي معاملة جميع الدول بنفس الطريقة، وإسرائيل ليست استثناء".

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وأشار إلى أن "النتيجة العملية" الوحيدة لهذا الصراع هي وقف إطلاق النار، فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

هذا وطالبت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.

وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. فيما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تدابير مؤقتة.

وحظي قرار محكمة العدل الدولية بتأييد وترحيب عربي ودولي، فيما كررت الولايات المتحدة موقفها بأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة "لا أساس له من الصحة".

المصدر: RT