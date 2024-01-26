الكرملين يعلق على الخطة الألمانية "لاحتواء روسيا"

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو ستدرس بعناية الخطة التي تعكف ألمانيا على وضعها "لاحتواء روسيا"، في ظل اعتماد برلين طريق "المواجهة الحاسمة" مع موسكو.

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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة ردا على سؤال يتعلق بعزم ألمانيا وضع خطة لاحتواء روسيا، "إن حقيقة أن ألمانيا سلكت طريق المواجهة الحاسمة مع روسيا ليست سرا على أحد. من هذه الناحية لا جديد في تلك الخطة".

وتابع: "لكن، بالطبع، مع الأخذ في الاعتبار هذا المزاج المعروف في برلين، نحتاج إلى التعرف بعناية على مثل هذه الخطة".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة DPA نقلا عن رئيس القيادة الإقليمية للجيش الألماني، الفريق أندريه بوديمان، أن السلطات الألمانية ستقدم بحلول أبريل المقبل خطة دفاع تشغيلية هي الأولى من نوعها منذ نهاية الحرب الباردة، تتضمن الإجراءات التي يجب على قوات الأمن ومختلف المؤسسات والصناعة اتخاذها "في حالة الحرب".

وتهدف الخطة الجديدة، التي نشأت، حسب بوديمان، "من الوضع الأمني ​​والتهديد الحالي في ألمانيا وفي جميع أنحاء أوروبا"، إلى "شبكة أفضل" بين القوات المسلحة والسلطات الأمنية والحماية المدنية والصناعات، حيث سيحدد المشروع "كيفية المضي قدما معا في حالة التوترات والدفاع".

وفي منتصف هذا الشهر زعمت مجلة "بيلد" نقلا عن وثيقة سرية للجيش الألماني، أن ألمانيا تستعد لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقا لسيناريو الدفاع الألمانية، يمكن أن تندلع في صيف عام 2025.

المصدر: وكالات