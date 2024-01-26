السفير الأمريكي في بودابست يهدد باستخدام نفوذ بلاده في هنغاريا

قال السفير الأمريكي في بودابست ديفيد بريسمان، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ على هنغاريا وهي مستعدة لاستخدامه.

وأضاف السفير: "لدينا بالتأكيد نفوذ، هذا صحيح. ونحن على استعداد لاستخدام نفوذنا".

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ووفقا له، تبدي الولايات المتحدة الاهتمام بهنغاريا وتعتبرها حليفا لها، ولكن الأخيرة بدورها ترفض الأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية الأمريكية، وهو أمر غير معتاد إلى حد كبير.

ووجه السفير الأمريكي الانتقاد لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بسبب "مشاركته النشطة" في الحملة الانتخابية الأمريكية ودعمه العلني للمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب ودعوته للرئيس الحالي جو بايدن إلى الاستقالة.

وبحسب السفير فإن هذا ليس ما "تتوقعه الولايات المتحدة من حلفائها". وفي رأيه، فإن حكومة أوربان "تفضل انتظار انتهاء فترة خدمة الإدارة الحالية" للولايات المتحدة.

في وقت سابق، قال أوربان إن بلاده لا توافق على الإملاء من جانب الولايات المتحدة ورغبتها في فرض وجهة نظرها على الآخرين. ووفقا له، كان ترامب يدرك هذا الاستياء.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي السابق، رئيس الوزراء الهنغاري بأنه "زعيم عظيم" و"رجل نبيل حقيقي" و"رجل طيب للغاية قام بعمل رائع من أجل بلاده".

المصدر: نوفوستي