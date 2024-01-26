تنفيذ أول إعدام بغاز النيتروجين في الولايات المتحدة.. كيف تمت العملية؟

نفذت ولاية ألاباما الأمريكية حكم الإعدام في رجل باستخدام غاز النيتروجين، لتصبح أول ولاية في الولايات المتحدة تستخدم هذه الطريقة التي لم يتم اختبارها من قبل.

واستأنف كينيث يوجين سميث أمام عدة محاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، لوقف خطة الولاية لإعدامه باستخدام الطريقة التي لم يتم اختبارها من قبل.

وحذر خبراء حقوق الإنسان من أن الأمر قد يكون "مؤلما ومهينا"، لكن مناشدات سميث رفضت.

ورفضت المحكمة العليا يوم الأربعاء طلب سميث تأجيل تنفيذ حكم الإعدام، ورفضت التماسه بمراجعة القضية. ورفضت يوم الخميس طلبه بوقف التنفيذ وسط معارضة من القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة.

AP

وتطرق مفوض الإصلاحيات في ألاباما جون هام في مؤتمر صحفي التقارير التي تفيد بأن سميث كان "يرتجف ويتلوى" لمدة دقيقتين تقريبا في بداية الإعدام، وقال: "يبدو أن سميث كان يحبس أنفاسه لأطول فترة ممكنة. لقد كافح ضد القيود قليلا ولكنها حركة لا إرادية، بالإضافة إلى التنفس بطريقة صعبة".

وأضاف: "كان كل ذلك متوقعا وكان من بين الآثار الجانبية التي رأيناها أو بحثنا عنها بشأن نقص الأكسجة في النيتروجين. لم يكن هناك شيء خارج عن المألوف عما كنا نتوقعه".

وقال حاكم ولاية ألاباما كاي آيفي في بيان: "تم تنفيذ الإعدام بشكل قانوني عن طريق نقص الأكسجة في النيتروجين، وهي الطريقة التي طلبها السيد سميث سابقا كبديل للحقنة المميتة. أخيرا، حصل سميث على ما طلبه، ويمكن أخيرا إنهاء هذه القضية".

وأدين سميث بارتكاب جريمة قتل يعاقب عليها بالإعدام، وصدر الحكم بحقه في عام 1996.

وفشلت محاولة إعدام سابقة عن طريق الحقنة المميتة بعد أن لم يتمكن مسؤولو إدارة السجون في ألاباما من الوصول إلى عروقه.

المصدر: axios