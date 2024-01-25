تركيا.. زلزال بقوة 5.5 درجة جنوب شرق مدينة ملاطية (فيديو)

• Sarsıntı 13,93 kilometre derinlikte ölçüldü

• AFAD ve ve ilgili kurumların tüm ekipleri sahada tarama çalışmalarına başladı



Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/qnuVaOXdoepic.twitter.com/chTOCjvxnD