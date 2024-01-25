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تركيا.. زلزال بقوة 5.5 درجة جنوب شرق مدينة ملاطية (فيديو)

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تركيا.. زلزال بقوة 5.5 درجة جنوب شرق مدينة ملاطية (فيديو)
Globallookpress
مساكن مؤقتة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبرابر 2023
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ضرب زلزال في تركيا على بعد 29 كيلومترا جنوب شرق مدينة ملاطية بحسب ما ذكره المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وضرب الزلزال قرب المدينة البالغ عدد سكانها حوالي 441 ألف نسمة، وكانت بؤرة الزلزال على عمق 8 كيلومترات.

وفي آخر التحديثات على أخبار الزلزال، ذكرت إدارة الطوارئ التركية أن الزلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وضرب في ولاية ملاطية جنوب شرق البلاد.

ووفقا لها، تم تسجيل الزلزال في الساعة 16:04 بالتوقيت المحلي (نفس توقيت موسكو) في مقاطعة باتالغازي وشعر به العديد من مناطق الجنوب الشرقي. وكانت البؤرة على عمق 13.4 كيلومتر.

وكان مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي قد أفاد في وقت سابق أن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع في ملاطية.

هذا ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث دمار في المنطقة. ووفقا لقناةTRT  Haberالتلفزيونية، تسبب الزلزال في حالة من الذعر بين السكان المحليين.

المصدر: تاس

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