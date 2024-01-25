تركيا.. زلزال بقوة 5.5 درجة جنوب شرق مدينة ملاطية (فيديو)
ضرب زلزال في تركيا على بعد 29 كيلومترا جنوب شرق مدينة ملاطية بحسب ما ذكره المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.
وضرب الزلزال قرب المدينة البالغ عدد سكانها حوالي 441 ألف نسمة، وكانت بؤرة الزلزال على عمق 8 كيلومترات.
• Malatya Valisi Yazıcı, şu ana kadar bir yıkım ihbarı alınmadığını bildirdi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 25, 2024
• Şehirde kontroller sürdürülüyor
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/qnuVaOXdoepic.twitter.com/BFKa17adR7
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yok. https://t.co/lLHEqvYYYG— TRT HABER (@trthaber) January 25, 2024
وفي آخر التحديثات على أخبار الزلزال، ذكرت إدارة الطوارئ التركية أن الزلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وضرب في ولاية ملاطية جنوب شرق البلاد.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde meydana gelen #deprem Adıyaman'da da hissedildi. pic.twitter.com/8i3D1SJRXl— Sabah (@sabah) January 25, 2024
• Sarsıntı 13,93 kilometre derinlikte ölçüldü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 25, 2024
• AFAD ve ve ilgili kurumların tüm ekipleri sahada tarama çalışmalarına başladı
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04’te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/qnuVaOXdoepic.twitter.com/chTOCjvxnD
ووفقا لها، تم تسجيل الزلزال في الساعة 16:04 بالتوقيت المحلي (نفس توقيت موسكو) في مقاطعة باتالغازي وشعر به العديد من مناطق الجنوب الشرقي. وكانت البؤرة على عمق 13.4 كيلومتر.
وكان مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي قد أفاد في وقت سابق أن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع في ملاطية.
هذا ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث دمار في المنطقة. ووفقا لقناةTRT Haberالتلفزيونية، تسبب الزلزال في حالة من الذعر بين السكان المحليين.
المصدر: تاس