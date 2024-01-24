الدفاعات الجوية الروسية تعترض 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

وقالت الوزارة في بيان مساء اليو الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية "أحبطت حوالي الساعة 9:30 مساء، محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية"، مؤكدة تدمير المسيرات الثلاث.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عن تدمير طائرتين مسيرتين فوق المنطقة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية