الخارجية الصينية تذكّر بأن مجلس الأمن الدولي لم يأذن لأحد باستخدام القوة ضد اليمن

ذكّر المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، بأن مجلس الأمن الدولي لم يأذن لأحد باستخدام القوة ضد اليمن.

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وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة طلبت مرارا من الصين التأثير على إيران في قضية تحركات الحوثيين الذين يسيطرون على شمال ووسط اليمن، وتدعمهم إيران، إلا أن الصين لم تحرك ساكنا، ولم تبد "أي علامات مساعدة".

تابع وانغ وين بين تعليقا على تقرير "فاينانشال تايمز": إن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن. يجب احترام سيادة وسلامة أراضي الدول الواقعة على البحر الأحمر، بما في ذلك اليمن، بشكل سليم".

وكانت حركة "أنصار الله" الحوثيين الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، قد أعلنت عن نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في عرض البحر، وقد قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

من جانبها تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر، فيما وصف عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي الهجمات بالوحشية والإرهابية وقال إنها عدوان متعمد وغير مبرر.

المصدر: نوفوستي