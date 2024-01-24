مصدر إسرائيلي: الخلافات مع "حماس" عميقة جدا والمفاوضات ستستغرق وقتا طويلا

نفى مسؤول إسرائيلي التوصل إلى اتفاقات مبدئية مع "حماس" في إطار المفاوضات حول تبادل الأسرى، مؤكدا أن الخلافات مع الحركة عميقة جدا والمفاوضات ستستغرق وقتا طويلا.

وقال المصدر إن "التقارير التي تفيد بأن إسرائيل وحماس اتفقتا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار غير صحيحة".

وأفاد بأن "هناك فجوات كبيرة جدا ولا يوجد تقدم في المحادثات"، واصفا إياها بأنها "معقدة للغاية وهناك تصلب مستمر في المواقف من جانب حماس".

وأضاف: "لا ينبغي خداع أحد.. سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا".

وكانت مصادر قالت لوكالة "رويترز" إن "إسرائيل وحركة حماس وافقتا بنسبة كبيرة من حيث المبدأ على إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى خلال هدنة تستمر شهرا".

وذكرت المصادر "الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب على غزة".

المصدر: Ynet