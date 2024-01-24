الجيش الإسرائيلي يعلن تدمره نفقا وورشة لصنع القذائف في خان يونس (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق طوله كيلومتر ونصف، وورشة لصنع القذائف الصاروخية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة "إكس": "عملت قوات جيش الدفاع في مجمع إرهابي استراتيجي ومحوري في خان يونس حيث تم إنشاء المجمع من قبل حماس في قلب حي سكني وبجوار مدرستين".

وأضاف: "مع تقدم القوات في المنطقة، أطلقت خلايا مخربين النار بأسلحة خفيفة والعديد من صواريخ الآر بي جي بهدف منع دخول القوات. وتزامنًا مع ذلك، فجر المخربون فتحات الأنفاق في محاولة لمنع تسلل القوة إلى ما تحت الأرض".

وتابع البيان: "دارت في المجمع معارك في مواجهة عدد كبير من المخربين. ورد المقاتلون بإطلاق النار وقضوا على المخربين من مسافة قريبة، بإطلاق نيران الرشاشات، وإطلاق القذائف المدفعية من الدبابات والدعم الجوي".

🔴تدمير مسار نفق طوله كيلومتر ونصف ومصنع لصناعة القذائف الصاروخية في خان يونس



⭕️عملت قوات جيش الدفاع في مجمع إرهابي استراتيجي ومحوري في خان يونس حيث تم إنشاء المجمع من قبل حماس في قلب حي سكني وبجوار مدرستين.



⭕️ومع تقدم القوات في المنطقة، أطلقت خلايا مخربين النار بأسلحة خفيفة… pic.twitter.com/fkE6ylv8dg — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 23, 2024

وأكد المتحدث العثور "على فتحات أنفاق عديدة أدت إلى مسار نفق طويل احتوى على مختبر ومخرطة تحت أرضية لصناعة القذائف الصاروخية، حيث يدور الحديث عن أكبر مخرطة تم العثور عليها حتى الآن في جنوب القطاع".

وقال إنه "تم تمشيط المسار التحت أرضي، وتفتيشه وتدميره بعد انتهاء التفتيش. تشكل هذه العملية جزءًا من المجهود الرامي إلى ضرب قدرات إنتاج الوسائل القتالية والقذائف الصاروخية الحمساوية في القطاع".

وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من داخل نفق في خان يونس بقطاع غزة، قال إنه تم احتجاز رهائن إسرائيليين فيه، قبل أن يدمره كليا.

وأوضح في بيان له أن: "طول النفق بلغ حوالي 830 مترا، وعمقه حوالي 20 مترا. وكان مدخله مفخخا، وبداخله العديد من العوائق والمتفجرات والأبواب المنزلقة والأبواب المضادة للتفجير".

المصدر: RT