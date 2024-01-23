 
مباشر

الشرطة الأمريكية تبحث عن مجرم خطير (صور)

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تبحث عن مجرم خطير (صور)
AP
عناصر من الشرطة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wu2b

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تبحث عن شاب مشتبه بأنه قتل 7 أشخاص بالرصاص في منزلين بإحدى ضواحي شيكاغو في شمال الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
4 قتلى بينهم طفل عمره عام في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
4 قتلى بينهم طفل عمره عام في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

وقال بيل إيفانز، قائد شرطة بلدة جولييت، الضاحية الجنوبية-الغربية لشيكاغو، أمس الاثنين، إنه "تم العثور على 7 أشخاص مقتولين بالرصاص". 

وأضاف "نحن نبحث عن مشتبه به يدعى روميو نانس ويبلغ من العمر 23 عاما"، يعيش في المنطقة المجاورة مباشرة للمنزلين اللذين عثر على الجثث فيهما.

ونشرت الشرطة صورا لسيارة المشتبه به ولوحة أرقامها، وهي نفس السيارة المطلوبة في جرائم أخرى وقعت الأحد.

وأصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء الولايات المتحدة، في ظل سهولة شراء الأسلحة النارية في معظم الولايات وتزايد عددها نسبة إلى المواطنين.

ويزيد عدد الأسلحة الفردية في البلاد عن عدد المواطنين، ويملك بالغ من كل 3  سلاحا ناريا، ويعيش 50 في المئة من البالغين تقريبا في منزل فيه سلاح ناري.

الشرطة الأمريكية تبحث عن مجرم خطير (صور)روميو نانس
الشرطة الأمريكية تبحث عن مجرم خطير (صور)سيارة المشتبه به

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا