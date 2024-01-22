نتنياهو لعائلات الأسرى الإسرائيليين: "حماس" لم تقترح شيئا لتحريرهم

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بممثلي عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" وأخبرهم بعدم وجود أي اقتراح حقيقي من جانب "حماس" للاتفاق حول إطلاق سراحهم.

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ونشر مكتب نتنياهو عنه اليوم الاثنين: "خلافا لما يقال، فإنه لا يوجد أي اقتراح حقيقي من جانب حماس. إنه كذب. وأقول ذلك بكل وضوح ممكن، لأنه يوجد هناك الكثير من المعلومات غير الصحيحة التي تؤلمكم كثيرا".

وأضاف أن المبادرة في ما يخص هذه المسألة تأتي من الجانب الإسرائيلي، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

وشارك الآلاف في مسيرة في تل أبيب للتضامن مع الأسرى المحتجزين لدى حماس، طالبوا خلالها حكومة بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة تبادل فورية مع حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في القطاع.

وفي 7 أكتوبر 2023 اقتادت حماس أكثر من 240 شخصا من المستوطنات الجنوبية في البلاد، وتم إطلاق 110 منهم.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين لا يزال 136 إسرائيليا محتجزين في القطاع.

المصدر: نوفوستي