وزير الخارجية الفرنسي يأمل بفرض عقوبات أوروبية على المستوطنين الإسرائيليين

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني عن أمله في فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، ولاسيما بالضفة الغربية في المستقبل المنظور.

وقال الوزير للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "آمل أن يتم في الأيام المقبلة اعتماد عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين، وخاصة في الضفة الغربية".

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وأشار إلى أن فرنسا ترى أنه من الضروري التوصل إلى وقف مبكر لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن حل سياسي للصراع من خلال إقامة الدولتين.

وأضاف: "تصريحات بنيامين نتنياهو مثيرة للقلق. هناك حاجة إلى دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية للجميع".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستفرض حظرا على دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها في إطار العقوبات.

وذكّرت الوزارة بأن باريس تؤيد اعتماد العقوبات على المستوى الأوروبي، مشيرة إلى أن فرنسا تدين بشكل عام بشدة سياسات الاستيطان غير القانونية.

المصدر: نوفوستي