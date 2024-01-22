إسطنبول.. إخلاء سبيل 3 متهمين في قضية تفجير شارع الاستقلال

أخلت السلطات التركية، اليوم الاثنين، سبيل 3 ممن يحاكمون في قضية الهجوم الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال بميدان تقسيم في إسطنبول عام 2022.

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وأفاد مراسلنا بأن القرار يشمل 3 متهمين من أصل 18 شخصا يحاكمون بنفس القضية. فيما أصدرت السلطات قرارا بمنع السفر لخارج البلاد بحق هؤلاء الأشخاص الثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الذي حصل يوم 13 نوفمبر 2022، من خلال تفجير عبوة ناسفة، تسبب بسقوط 6 قتلى و81 جريحا.

وتم استهداف شارع الاستقلال في سلسلة من الهجمات الإرهابية عامي 2015 و2016. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة أكثر من ألفي شخص بجروح.

المصدر: RT