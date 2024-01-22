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إدارة الطيران الأمريكية توصي بفحص طائرات "بوينغ 737" قبل إقلاعها

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إدارة الطيران الأمريكية توصي بفحص طائرات
AP
طائرة "بوينغ 737" المنكوبة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"
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أفاد موقع Abzats.media بأن إدارة الطيران المدني الأمريكية أوصت شركات نقل الجوي بفحص طائرات "بوينغ 737" قبل إقلاعها لتجنب انخفاض الضغط على متنها، وانفتاح بابها الأوسط في الجو.

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وقالت في بيانها: "لضمان مستوى إضافي من الأمن نوصي الشركات التي تستخدم طائرات Boeing 737-900ER بفحص الباب الأوسط بصريا والتأكد من أنه مغلق بشكل آمن".

وتم إصدار هذه التوصية بعد نشر نتائج التحقيق في حادث انفتاح باب الطوارئ في طائرة ركاب تابعة لشركة "ألاسكا إيرلانز" أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا) في 5 يناير الماضي.

واعترفت شركة "بوينغ" في 10 يناير الجاري بمسؤوليتها عن هذا الحادث، متعهدة بالشفافية في هذا الملف.

المصدر: Abzats.media

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