البنتاغون يعتبر الجنديين المفقودين قبالة سواحل الصومال في عداد الموتى

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، فشل عمليات البحث عن جنديين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، والتي استمرت 10 أيام، واعتبرت الجنديين في عداد الموتى.

وجاء في بيان "سينتكوم": "نأسف للإبلاغ أنه بعد بحث شامل استمر 10 أيام، لم يتم العثور على جنديين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية ويعتبران في عداد الموتى الآن". وأضافت القيادة المركزية، "اختفى الجنديان أثناء صعودهما على متن سفينة يُزعم أنها تنقل أسلحة إيرانية الصنع".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق نقلا عن مصادر، أن الجنديين سقطا في الماء أثناء محاولتهما الصعود على متن سفينة قبالة سواحل الصومال.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها مساء الجمعة 12 يناير، أنه تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من البحارة الأمريكيين أثناء قيامهما بعمليات الخميس قبالة سواحل الصومال.

وكان الجنديان يشاركان في عمليات الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية الذي نفذ ضربات استهدفت بها الولايات المتحدة مع حلفائها مواقع لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن الأسبوع الماضي.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر.

وفي 12 يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت الحرب الإسرائيلية حتى اليوم الأحد 25 ألفا و105 قتلى، و62 ألفا و681 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان قطاع غزة، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

المصدر: RT