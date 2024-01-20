نَصب تمثال عار يشبه المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في هامبورغ (صور)

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت، بأنه تم نصب تمثال لامرأة عارية تشبه المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بجوار مسرح ثاليا في شارع غاوس بمدينة هامبورغ.

وتم وضع تمثال كبير لامرأة جالسة بدون ملابس على حاوية، وقال أحد السكان للصحيفة ضاحكا: "الجميع هنا يطلقون على هذه الشخصية اسم ميركل، لأنه ليس لديهم أدنى شك في أنها هي التي تم تصويرها، إذا لم تكن هي فمن سيكون هذا؟".

وعلى الجانب الآخر، أعرب العديد من السكان عن استيائهم من هذا الأمر، مشيرين إلى أن التمثال يقع في مكان مرئي للعامة وأمام مسرح يتلقى تمويلا حكوميا.

واعتبر ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي السياسي في هامبورغ، سفين هيلشر، وضع التمثال مهينا، وقال: "يستمتع العديد من المواطنين الآن بإهانة السياسيين. وهذا يساهم في خيبة الأمل العامة في السياسة ويؤدي إلى تراجع أهميتها".

المصدر: RT