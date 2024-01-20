حكومة الدبيبة ستجري استفتاء حول رفع الدعم عن الوقود

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته ستطرح قضية رفع الدعم عن الوقود على الاستفتاء العام، لاستطلاع رأي الليبيين تجاه هذه المسألة.

وأضاف الدبيبة أنه على استعداد لاستقبال آراء الجميع بخصوص هذه القضية وأن "باب النقاش مفتوح بخصوص الطريقة التي يجب بها منع إهدار الموارد وقطع الطريق على المهربين".

وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة ستعطي المواطن ثمن البنزين سواء كان مبلغا ماليا أو كوبونا، حتى لا يستفيد المهربون من مدخرات الليبيين.

وشدد على "أن من غير المعقول أن تصرف الحكومة مبلغ 60 مليار دينار ليبي، أي قرابة 15 مليار دولار على الدعم، وتذهب إلى خارج الحدود ووراء البحار".

وكان رئيس الحكومة في طرابلس كلف لجنة للتواصل مع المواطنين لاستطلاع آرائهم بشأن رفع الدعم عن الوقود، وكيفية إيصال هذا الدعم للمواطنين.

واعتبرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، أنها غير معنية برفع الدعم عن الوقود في الوقت الحالي، في ظل أزمات اقتصادية يعيشها المواطنون، حسب تعبيرها.

المصدر: RT