عبد اللهيان: لا دليل على مقتل طفل في مقر الموساد.. لكن نساء غزة وأطفالها يتعرضون للإبادة

قال وزير خارجية إيران حسين اميرعبداللهيان لنظيرته الهولندية هانكي برونسلوت، إنه لا دليل على مقتل طفل في مقر الموساد، لكننا نلفت انتباهكم إلى أن نساء غزة وأطفالها يتعرضون للإبادة.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزيرة الخارجية الهولندية، وتطرقها لقصف القوات الإيرانية لمواقع في شمال العراق، حيث قال وزير الخارجية الإيراني: "لا نملك وثيقة تفيد بمقتل طفل في مقر الموساد الإرهابي شمال العراق، ونلفت انتباه الحكومة الهولندية إلى موضوع الإبادة الجماعية والمذبحة بحق آلاف النساء والأطفال الفلسطينيين في غزة".

وأكد أمير عبد اللهيان على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة من قبل هولندا في الحرب ضد الإرهاب، وقال: "إن مركز تخطيط وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في إيران، والتي أدت إلى استشهاد مواطنين أبرياء، كان مقرا للتجسس والإرهاب المتمركز في كردستان العراق، ومن الطبيعي أن يكون عمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية راسخا للتعامل بفعالية مع الإرهاب وفي إطار القانون الدولي والدفاع المشروع".

وأشار إلى احترام إيران لسيادة العراق ووحدة أراضيه ووجود علاقات استراتيجية بين طهران وبغداد، وأضاف: "الحفاظ على الأمن القومي كخط أحمر هو أولوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا يمكن غض النظر عنه".

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أن وزيرة الخارجية الهولندية أدانت خلال الاتصال الهاتفي الهجوم الإرهابي الذي وقع في كرمان قبل عدة أيام، مؤكدا على العلاقات التاريخية مع إيران.

وفي إشارة إلى مواقف بلاده بشأن الإجراءات المتخذة ضد الإرهابيين في إقليم كردستان العراق، أكدت وزيرة خارجية هولندا، على ضرورة ضبط النفس بين الجانبين.

المصدر: مهر