"الأونراوا" تعلن مقتل ما لا يقل عن 151 من موظفيها في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 151 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان الوكالة: "بلغ العدد الإجمالي لموظفي الأونروا الذين قتلوا منذ اندلاع الأحداث في غزة 151 شخصا".

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وتضيف الوكالة أن الانقطاع الكبير في خدمات الاتصالات يمنع ويعيق عمليات الإغاثة.

كما تضطر العائلات إلى التنقل والنزوح مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان. وفي أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف والقتال في خان يونس والمناطق الوسطى في الأيام الأخيرة، انتقل عدد كبير من النازحين مرة أخرى إلى الجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدوى التهاب الكبد الوبائي (أ) تنتشر في المخيمات مع ارتفاع في عدد الحالات المشتبه بها، بسبب الاكتظاظ ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي، وسط ارتفاع الحالات المشتبه بها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان أمس الخميس أن إجمالي 24620 فلسطينيا قتلوا وأصيب 61830 آخرون في الضربات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

المصدر: RT