 
مباشر

ضابط أمريكي يعتذر للروس عن دور واشنطن في نزاع أوكرانيا

أخبار العالم

ضابط أمريكي يعتذر للروس عن دور واشنطن في نزاع أوكرانيا
Sputnik
الضابط السابق في المخابرات العسكرية الأمريكية سكوت ريتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wtb4

اعتذر ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر باسم الشعب الأمريكي للروس ممن فقدوا عزيزا عليهم في أوكرانيا، وعن دور واشنطن في إثارة نزاع أوكرانيا.

إقرأ المزيد
ضابط استخباراتي أمريكي سابق لزيلينسكي: الجيش الأحمر قادم إليك
ضابط استخباراتي أمريكي سابق لزيلينسكي: الجيش الأحمر قادم إليك

وقال ريتر في مؤتمر صحفي في المركز الصحفي الدولي "روسيا سيغودنيا": "بصفتي مواطنا أمريكيا أريد الاعتذار عما تسببنا به لكم. هذا أمر فظيع... سمح الشعب الأمريكي لسلطاته بالإضرار بروسيا. آمل أن تغفر لنا كل أم أو زوجة أو ابنة أو ابن فقدوا أحباءهم... نرجوا أن تغفروا لنا أخطاءنا".

كما اعتذر ريتر للمواطنين الأوكرانيين الذين "تم التضحية بهم في النزاع الذي أثارته الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف يلخص نتائج العام 2023.. أبزر النقاط (فيديو)