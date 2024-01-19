ضابط أمريكي يعتذر للروس عن دور واشنطن في نزاع أوكرانيا

اعتذر ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر باسم الشعب الأمريكي للروس ممن فقدوا عزيزا عليهم في أوكرانيا، وعن دور واشنطن في إثارة نزاع أوكرانيا.

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وقال ريتر في مؤتمر صحفي في المركز الصحفي الدولي "روسيا سيغودنيا": "بصفتي مواطنا أمريكيا أريد الاعتذار عما تسببنا به لكم. هذا أمر فظيع... سمح الشعب الأمريكي لسلطاته بالإضرار بروسيا. آمل أن تغفر لنا كل أم أو زوجة أو ابنة أو ابن فقدوا أحباءهم... نرجوا أن تغفروا لنا أخطاءنا".

كما اعتذر ريتر للمواطنين الأوكرانيين الذين "تم التضحية بهم في النزاع الذي أثارته الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي