لابيد: إذا خضعت السلطة الفلسطينية لإصلاح حقيقي فمن الممكن أن تلعب دورا في مستقبل غزة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إنه إذا خضعت السلطة الفلسطينية لإصلاح حقيقي، فإنها يمكن أن تلعب دورا في مستقبل غزة بعد الحرب.

وفي حديث لهيئة البث الإسرائيلية، اعتبر لابيد أنه "إذا خضعت السلطة الفلسطينية لإصلاح حقيقي في موضوع التحريض والفساد، فمن الممكن استخدام أجهزتها المدنية في بعض المكونات في غزة"، لكنه حذر من أنه "لا يعتقد أحد أن هناك دولة فلسطينية سيتم إنشاؤها في غزة" بمجرد انتهاء الحرب.

وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا أن السلطة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون لها أي دور في مستقبل غزة، متهما إياها بمشاركة "حماس" في هدفها المتمثل في تدمير إسرائيل.

وقال أمس الخميس: "يجب أن تكون لإسرائيل سيطرة أمنية على كامل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. هذا شرط ضروري يتناقض مع فكرة السيادة (الفلسطينية)".

ورد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي على تصريحات نتنياهو قائلا: "واضح أننا نرى الأمور بشكل مختلف".

والولايات المتحدة، تكرر من جانبها أن إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة والاعتراف بها هو أمر ضروري لتحقيق "أمن حقيقي".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT