اليابان.. فضائح فساد تطال تكتل رئيس الوزراء السابق

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن تكتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يواجه تهمة "الكسب غير المشروع" بقيمة 1.35 مليار ين (حوالي 9 ملايين دولار).

وفقا للقضية التي رفعها مكتب المدعي العام في طوكيو ضد محاسب تكتل آبي، جونيشيرو ماتسوموتو فإن القضية تتعلق بدخل مادي غير محددة المصدر في البيانات المالية منذ عام 2018.

إقرأ المزيد

كما فتح مكتب المدعي العام في طوكيو قضايا ضد محاسبين لثلاثة تكتلات من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وسيخضع محاسبو التكتلات للإقامة الجبرية طيلة مدة التحقيق.

كما رفع مكتب المدعي العام دعاوى ضد نائب من الحزب الليبرالي الديمقراطي فيما يتعلق بالحصول على عمولات مادية غير شرعية، ويشتبه مكتب المدعي العام في أن النائب عن الحزب الليبرالي ياسوتادا أونو تلقى عمولات بمبلغ يزيد عن 50 مليون ين (344 ألف دولار) على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأوضح مكتب المدعي العام أن تكتل آبي وتكتل رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا متورطين في قضية إخفاء بعض مصادر الدخل.

وألقي القبض على نائب من الحزب الديمقراطي الليبرالي يوشيتاكا إيكيدا للاشتباه بتلقيه عمولات من أموال الحزب بمبلغ حوالي 48 مليون ين (حوالي 331 ألف دولار).

المصدر: كيودو