كييف.. اعتقال 3 متهمين بتوريد ملابس عسكرية سيئة للجيش الأوكراني

اعتقل في كييف ثلاثة متهمين بتوريد ملابس منخفضة الجودة للقوات الأوكرانية وتشكيل خلية إجرامية مارست الاحتيال.

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وجاء في بيان صدر عن مكتب المدعي العام الأوكراني ونشر في صفحته على "تلغرام": "اختارت محكمة منقطة بيتشورسكي في العاصمة الأوكرانية كييف إجراء وقائيا في شكل الاعتقال بحق 3 مشتبه بهم في قضية جنائية بشأن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بملابس منخفضة الجودة مقابل نحو مليار هريفنيا. القرار ساري المفعول حتى 16 مارس القادم".

وأضاف البيان أنه يحق للمشتبه بهم بدفع كفالة بمبلغ يتجاوز 500 مليون هريفنا (أكثر من 13 مليون دولار) لكل منهم.

وأشار إلى أن المشتبه الرابع في هذه القضية تم احتجازه في 29 ديسمبر الماضي، في حين لا يزال المشتبه الخامس مطلوبا.

ولم يكشف مكتب المدعي العام أسماء المشتبه بهم.

من جهتها صرحت مستشارة الاتصالات لمكتب التحقيقات الرسمي بأوكرانيا تاتيانا سابيان أنه تم إدراج رومان غرينكيفيتش، نجل رجل الأعمال الأوكراني من مدينة لفوف إيغور جرينكيفيتش المشتبه به في قضية صفقة مشتريات حكومية من الملابس للجيش الأوكراني بقيمة مليار هريفنيا، على قائمة المطلوبين. وأضافت أنه تم في 17 يناير الجاري توجيه اتهامات رسمية لـ5 أعضاء من مجموعة منظمة ارتكبت عمليات احتيال في مجال شراء الملابس للقوات المسلحة الأوكرانية، واحتجاز كلهم باستثناء نجل غرينكيفيتش. ويقع غرينكيفيتش الأب حاليا في مركز الاحتجاز المؤقت أيضا.

المصدر: نوفوستي