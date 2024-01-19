كازاخستان تلتحق بقوات حفظ السلام الدولية في الجولان

وافق البرلمان الكازاخستاني على اقتراح رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف إرسال سريّة تلتحق في مارس القادم بقوات حفظ السلام الدولية في الجولان قوامها 139 فردا.

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وقال وزير الدفاع الكازاخستاني رسلان زاكسيليكوف: "ستسمح المشاركة في بعثات الأمم المتحدة للقوات المسلحة الكازاخستانية باكتساب المهارات القتالية اللازمة التي تتميز بها عمليات حفظ السلام. تجدر الإشارة بشكل خاص إلى إرسال أول فرقة وطنية مستقلة لحفظ السلام قوامها 139 عسكريا مع معداتهم لتكون بمثابة سرية احتياطية لقوة الأمم المتحدة التي تراقب استمرار اتفاق فض الاشتباك في مرتفعات الجولان".

وأضاف: "سنقوم بهذه المهمة تحت علمنا. هذا أهم شيء، وثانيا سيتم تقديم المهام كما هي عليه، أي تسيير دوريات في المنطقة وأداء خدمة القيادة".

وكان توكاييف قد اقترح عام 2022 على برلمان بلاده إرسال قوة للعمل ضمن قوات حفظ السلام الدولية في عدة بلدان بينها إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ولبنان.

المصدر: سبوتنيك