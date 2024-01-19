كازاخستان تعلن عن جولة جديدة من مفاوضات أستانا للتسوية السورية
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أعلنت الخارجية الكازاخية عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات التسوية السورية في أستانا يومي الـ24 والـ25 من الشهر الجاري بدعوة من الدول الضامنة.
وقال متحدث الخارجية الكازاخية أيبك صمدياروف: "سينعقد الاجتماع الدولي الحادي والعشرون حول سوريا في إطار عملية أستانا في عاصمة كازاخستان يومي الـ24 والـ25 يناير الجاري بدعوة من الدول الضامنة".
وعقد اللقاء الدولي السابق بهذه الصيغة في أستانا يومي 20 و21 يونيو 2023.
وحضرته وفود من الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا، وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة، ومبعوثون عن الأمم المتحدة والأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبين.
المصدر: تاس