نتنياهو: تحقيق أهدافنا في الحرب يتطلب تقديم الحد الأدنى من المساعدات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن رغبة إسرائيل بتحقيق أهداف حربها على قطاع غزة، يتطلب تقديم الحد الأدنى من المساعدات، مؤكدا سعيه إلى أخذ موافقة دول أخرى بهذا الشأن.

وقال نتنياهو: "عندما نرغب بتحقيق أهداف الحرب يجب أن نعطى الحد الأدنى من المساعدات، ويجب أن نسعى لأخذ موافقة دول أخرى في ما يتعلق بالمساعدات الانسانية ولكن لا يمكن أن نقول ذلك في ظل استمرار وجود حماس".

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك نقاشات كثيرة في مجلس الامن القومي ومجلس الحرب بشأن "اليوم الأول ما بعد حماس"، وشروطنا واضحة: "القضاء على حماس ونزع سلاح غزة وأن تكون هناك إدارة مدنية لا تدعو إلى العمل ضد إسرائيل".

وأضاف: "لا أذكر أي حرب في إسرائيل حققنا فيها انتصارا مع خطة لليوم الآتي، وهنا أيضا يجب أن ننتصر وفي النقاشات نبحث اليوم التالي"، مشدد على أنه "يجب الاستمرار في الحرب لتحقيق التزاماتنا تجاه مواطني إسرائيل وإعادة الأمن إليهم".

وقال نتنياهو بشأن ابعاد وزير الدفاع الإسرائيلي عن المفاوضات المتعلقة بإدخال الأدوية للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة: "لم يكن هناك إبعاد لوزير الدفاع عن قرار إدخال الأدوية وهذا كذب، والكذب الآخر أنني وافقت على إدخال الأدوية من دون فحص، وعندما سمعت بهذا الأمر عملت بمسؤولية أنه يجب أن يكون هناك فحص حتى لو رفضت حماس، ولن أغير التوجه الدائم، لا شاحنة تدخل إلى غزة من دون فحص".

وأضاف: "أخذنا الأدوية عن طريق الوسيط القطري الذي التزم بأن تصل الأدوية للمخطوفين الذين هم في حاجة إليها".

وقال نتنياهو مهاجما صحفيا تطرق إلى مسألة محاكمته في المحاكم الإسرائيلية: "أنا أواصل الحرب على حماس وأنت تواصل الحرب ضدي، لا يوجد مشكلة.. محاميّ يتابع مع المحكمة".

واختتم نتنياهو قائلا: "هناك مرحلتان مفي الحرب: القضاء على حماس والقضاء على 17 كتيبة، وتطهير الميدان وهو العملية الأوسع"، مضيفا "أعتقد أنه يجب التركيز على تحقيق الانتصار، والذهاب للانتخابات الآن يضر بالجهود الحربية".

المصدر: RT