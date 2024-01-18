"وول ستريت جورنال": أنصار الله خسروا حوالي ربع ترسانتهم العسكرية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن تقييم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لحجم الأضرار التي لحقت بترسانة حركة أنصار الله (الحوثيين) قد بلغت الربع.

فقد ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم تذكر اسمه: وفقًا لتقديرات (البنتاغون)، تم تدمير ما يقرب من ربع ترسانة الحوثيين حتى الآن.

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن الضربات على الأهداف في اليمن بأنها رد على “تهديد حرية الملاحة”، وتعهد بمواصلتها دون تردد. وزعم أن الحوثيين شنوا 27 هجوما أصابت سفناً تجارية تعود لأكثر من 50 دولة.

إقرأ المزيد

وكانت الحركة قد شنت في 9 يناير أكبر هجوم لها ضد السفن الحربية الأمريكية.

وسبق أن قال الحوثيون إن نشاطهم في البحر الأحمر موجه فقط ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، في خطوة لنصرة غزة وممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان على القطاع، ولا تهدف لتقويض حرية الملاحة في المنطقة.

وكانت الدول العربية والإسلامية قد حذرت الولايات المتحدة مرارا من أن الدعم غير المشروط لإسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى توسيع رقعة الصراع ليطال جميع أنحاء المنطقة.

المصدر: ريا نوفوستي