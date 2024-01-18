لافروف: برلين تعاني من "آفة النسيان" ولا فرق بين الناجين من الهولوكوست والناجين من حصار لينينغراد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حصار لينينغراد كان حدثا مفصليا في تاريخ روسيا، وأنه لا فرق بين الناجين من الهولوكوست وحصار لينينغراد.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقده حول نتائج العام 2023: "حصار لينينغراد حدث مفصلي في تاريخ روسيا، ولا فرق بين الناجين من الهولوكوست وحصار لينينغراد. المركز الثقافي الألماني الروسي اقترح مبادرة للمساواة بين ضحايا الهولوكوست والحصار، لكننا لم ننجح في ذلك".

وأضاف: "دوائر السلطة الألمانية تعاني من آفة النسيان في ما يتعلق بتاريخ الحرب العالمية الثانية، لاسيما المعالم التاريخية وبينها مكان توقيع برلين وثيقة الاستسلام".

وتابع: "ثمة تدهور في قيم ومبادئ المجتمع الغربي... تغيرت الأجيال، وأصبح الجيل الحالي لا يتذكر كابوس الحرب العالمية الثانية. إلا أن ذلك لا يعفي الحكومات الغربية من مسؤولية منع نسيان أسباب الحرب العالمية الثانية".

وتعرضت مدينة لينيغراد الروسية لحصار جيوش النازية من 8 سبتمبر 1941 وحتى 27 يناير 1944، حيث عاش سكان المدينة فظائع الجوع والصقيع والقصف الألماني الذي فشل في كسر صمودهم الذي استمر حتى فك الجيش الأحمر الحصار عن المدينة وأباد قوات هتلر وحلفائه.

وتحيي روسيا ذكرى فك الحصار عن لينينغراد في الثامن عشر من يناير من كل عام.

المصدر: RT