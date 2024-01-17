زاخاروفا: روسيا سلمت مساعدات إنسانية إلى جمهورية مالي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السلطات الروسية سلمت شحنة إنسانية إلى جمهورية مالي تبلغ 25 ألف طن من القمح الروسي.

وأضافت زاخاروفا القول: "في 6 يناير، وصلت شحنة وزنها خمسة وعشرون ألف طن من القمح الروسي إلى ميناء كوناكري (جمهورية غينيا) عن طريق البحر. ومن المقرر أن يتم نقلها عن طريق البر إلى جمهورية مالي، كمساعدة إنسانية".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه في يوم 9 يناير تم تسليم هذه الشحنة الإنسانية بشكل رسمي إلى المسؤولين الماليين المعتمدين.

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ووفقا للمتحدثة الروسية، تم توريد هذا القمح في إطار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتقديم مساعدات غذائية لعدد من الدول الإفريقية، والذي تم تبنيه في القمة الروسية- الإفريقية الثانية في سان بطرسبورغ الصيف الماضي.

وأشارت ممثلة الخارجية الروسية إلى أن "هذه هي بالفعل رابع عملية تسليم للسلع الروسية التي يحتاجها سكان مالي بشدة اليوم على أساس مجاني".

واختتمت زاخاروفا حديثها بأن روسيا، تعتزم مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للدول الإفريقية ومساعدتها في التغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.

المصدر: نوفوستي