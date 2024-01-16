اصطدام بين طائرتين في مطار ياباني (فيديو)

أعلنت شركة "كاثاي باسيفيك" للطيران أن طائرة تابعة للخطوط الكورية صدمت إحدى طائراتها في مطار ياباني، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادثة لم تتسبب بسقوط ضحايا.

وجاء في بيان كاثاي باسيفيك أنها "تؤكد وقوع حادث مرتبط بطائرة تابعة لكاثاي باسيفيك بينما كانت متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو اليوم 16 يناير"، مضيفة "صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم".

In snowy conditions,A Korean Air Airbus A330 aircraft wing has hit the Cathay Pacific B777 aircraft APU compartment,Horizontal stabilizer and Rudder in a ground collision at Hokkaido's Shin-Chitose Airport at around 5:30 on the 16th january. No injuries have been reported so far. pic.twitter.com/4IlPUZ59JN — FL360aero (@fl360aero) January 16, 2024

المصدر: "أ ف ب" + RT