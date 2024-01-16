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اصطدام بين طائرتين في مطار ياباني (فيديو)

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اصطدام بين طائرتين في مطار ياباني (فيديو)
اصطدام بين طائرة تابعة لشركة كاثي باسيفيك وطائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية في مطار نيو كيتوس الياباني
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أعلنت شركة "كاثاي باسيفيك" للطيران أن طائرة تابعة للخطوط الكورية صدمت إحدى طائراتها في مطار ياباني، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادثة لم تتسبب بسقوط ضحايا.

وجاء في بيان كاثاي باسيفيك أنها "تؤكد وقوع حادث مرتبط بطائرة تابعة لكاثاي باسيفيك بينما كانت متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو اليوم 16 يناير"، مضيفة "صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم".

المصدر: "أ ف ب" + RT 

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