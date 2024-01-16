البرلمان الإستوني يرفض تفكيك النصب التذكارية لأبطال التحرير السوفييت

رفض البرلمان الإستوني مشروع قانون وضعه حزب الشعب المحافظ EKRE لتفكيك النصب التذكاري للجندي المحرر "الجندي البرونزي"، وغيره من النصب التذكارية للجنود السوفييت.

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جاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية للبرلمان الإستوني، حيث رفض البرلمان في القراءة الأولى مشروع قانون تقدم به فصيل EKRE، يقضي بضرورة تفكيك جميع ما يسمى بـ "النصب الحمراء" التي أقيمت في ظل الحكم السوفيتي، بما في ذلك "الجندي البرونزي"، على الفور. وقد صوت 54 من أصل 101 نائب ضد المشروع، فيما صوت لصالحه 14 نائبا.

وذكرت المذكرة التوضيحية لمشروع قانون EKRE أن نقل "الجندي البرونزي" من وسط العاصمة تالين إلى المقبرة العسكرية لم يغير شيئا، وأن "أولئك المعادين لاستقلال إستونيا يواصلون الاحتفال... باحتلال إستونيا".

وقد تم تشييد النصب التذكاري في 22 سبتمبر 1947 على تل تينيسمياغي وسط تالين. وفي التاسع من مايو من كل عام، يقوم الآلاف من سكان وضيوف العاصمة الإستونية بوضع أكاليل الزهور على قاعدة النصب التذكاري. وفي ليلة 27 أبريل، وبأمر من الحكومة، تم نقل النصب التذكاري إلى المقبرة العسكرية، وتم إعادة دفن رفات 12 جنديا سوفيتيا من مقبرة جماعية تقع بالقرب من النصب التذكاري. واعتبر السكان الناطقون بالروسية هذه التصرفات بمثابة استهزاء بذكرى القتلى وأدت إلى اضطرابات تصاعدت إلى أعمال شغب جماعية، اعتقل خلالها حوالي 1200 شخص، وأصيب حوالي 50 شخصا. وقد قتل المواطن الروسي دميتري غانين.

المصدر: نوفوستي