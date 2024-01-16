"بلومبرغ": واشنطن ترغب في انتقال أوكرانيا إلى الدفاع

قال أندرياس كلوث المعلق في وكالة بلومبرغ، إن قيادة الولايات المتحدة ستوصي فلاديمير زيلينسكي بتغيير استراتيجيته في القتال مع روسيا والانتقال من الهجوم إلى الدفاع.

وأضاف المعلق: "يريد البيت الأبيض من أوكرانيا، أن تقوم بتغيير استراتيجيتها في الحرب ضد روسيا من الهجوم إلى الدفاع".

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ووفقا له، قد يقوم مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، خلال اجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في الفترة من 15 إلى 19 يناير في دافوس، بنقل رسالة من البيت الأبيض إلى زيلينسكي يطلب منه التغيير استراتيجيته.

ويشار إلى أن زيلينسكي وصل في زيارة إلى سويسرا في 15 يناير، ومن المقرر أن يتحدث في المنتدى يوم 16 يناير. ووفقا للمعلق، سيرد زيلينسكي على الطلب الأمريكي، بالإصرار على زيادة المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها.

وتؤكد المقالة، أن زيلينسكي سيواصل الالتزام العلني بـ"صيغة السلام" التي اقترحها في عام 2022، على الرغم من إدراكه أن كييف بعيدة عن أهدافها المعلنة في الصراع مع روسيا.

وشدد كلوث على أن وضع "الجمود" الحالي على جبهات العملية العسكرية يجلب فوائد كبيرة لروسيا، التي تملك القدرة والموارد اللازمة لمواصلة القتال.

وأشار المعلق إلى أن الشركاء الغربيين فقدوا حماستهم لمواصلة دعم أوكرانيا.

المصدر: تاس