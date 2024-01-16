زلزال يضرب بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا

ضرب زلزال قوته 4.8 درجات في اليونان صباح الثلاثاء بحسب ما أفاد معهد ديناميكيات الأرض التابع لمرصد أثينا الوطني، على موقعه الإلكتروني، عند الساعة 7:20 صباحا (8:20 بتوقيت موسكو).

ويقع مركز الزلزال في وسط خليج أرجوليك، على بعد 16 كيلومترا شمال شرق مدينة ليونيديو و97 كيلومترا جنوب غرب العاصمة أثينا.

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وبحسب المعهد الديناميكات، فإن عمق الزلزال كان على 14.5 كيلومترا. وأعقبته 3 هزات ارتدادية تراوحت قوتها بين 2.5 و3.2.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع أضرار حتى الآن.

يشار إلى أنه في أوائل نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة وسط اليونان، بحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

المصدر: نوفوستي