بيسكوف يصف طرد المتقاعدين الروس من دول البلطيق بـ"العار المطلق"

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على طرد المتقاعد العسكري بوريس كاتكوف من لاتفيا، الذي اعتبرته السلطات اللاتفية تهديدا لأمنها القومي.

وقال ممثل الكرملين، إن ممارسة طرد المتقاعدين الروس من دول البلطيق هي "وصمة عار مطلقة".

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وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: "بالطبع، تعتبر ممارسة الطرد القسري هذه وصمة عار مطلقة بالنسبة لأي دولة".

وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد لدى الكرملين معلومات حول كيفية إعداد سلطات مقاطعتي بسكوف وكالينينغراد، لاستقبال كاتكوف البالغ من العمر 82 عاما. وفي الوقت نفسه، أعرب بيسكوف عن ثقته في أن هذه الإجراءات تمت بشكل صحيح قدر الإمكان.

في وقت سابق، قامت سلطات لاتفيا بترحيل للمتقاعد العسكري الروسي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية التعاون اللاتفية- الروسية بوريس كاتكوف، بشكل قسري، وتم استقباله في مقاطعة بسكوف الحدودية الروسية.

وقبل ذلك، صدر عن وزارة داخلية لاتفيا، قرار اعتبر أن كاتكوف يشكل تهديدا لأمن الجمهورية القومي و"حكم عليه" بالترحيل من لاتفيا لأجل غير مسمى. ولم تقدم الوزارة وقائع تدل على "ذنب" المتقاعد العجوز. وظلت زوجة وأطفاله وأحفاده في لاتفيا. في أوائل شهر يناير، أعلن مكتب شؤون المواطنة والهجرة في لاتفيا أن الترحيل قد يمس 1167 مواطنا روسيا، 789 منهم تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

المصدر: تاس