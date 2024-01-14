مصرع 5 مهاجرين حاولوا عبور القنال الانجليزي على متن قارب

أعلنت السلطات الفرنسية العثور على جثث 5 مهاجرين، يوم الأحد، في حادث مأساوي بحري آخر تعرض له مهاجرون كانوا يحاولون عبور القنال الإنجليزي الخطر من شمال فرنسا إلى بريطانيا.

وبحسب السلطات الفرنسية واجه قارب مهاجرين صعوبات في ظروف الظلام والبرد الشديد.

وتتكرر حوادث الغرق وغيرها من الحوادث المميتة أحيانا، والتي غالبا ما تكون على متن قوارب مكتظة وغير متينة، في الممر البحري المزدحم.

وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد وأصبح البحر باردا للغاية في هذه الفترة من الشتاء.

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وفقا للسلطات البحرية الفرنسية المعنية بالقنال الإنجليزي وبحر الشمال تم رصد القارب في وقت مبكر من يوم الأحد، قبالة الساحل الفرنسي، وقد واجه محنة صعبة.

وقالت السلطات البحرية في بيان: تم انتشال الجثث الخمس من البحر أو قرب الساحل بعد أن جرفتها الأمواج. وشاركت مروحية تابعة للبحرية الفرنسية وعدد من سفن الإنقاذ في عملية البحث.

وأضافت السلطات البحرية أن أجهزة الإنقاذ قدمت المساعدة لأكثر من 30 مهاجرا آخرين، ومن بينهم شخص عثر عليه فاقدا للوعي على الشاطئ ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة. وتم علاج شخص آخر من انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم.

وذكرت السلطات البحرية أيضا أن العديد من السفن الفرنسية بدأت العمل قبالة الساحل الشمالي، لأن الظروف في القنال تحسنت، ما يجعل محاولات العبور أكثر احتمالا.

المصدر: AP