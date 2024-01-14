بحضور مدعوين من بلدان عربية.. ذروة الزفاف الأسطوري لأمير بروناي (فيديو)

سادت الطقوس الأسطورية، وبلغت ذروتها اليوم الأحد، في زفاف الأمير عبد المتين ابن سلطان بروناي وعروسه يانغ موليا أنيشا روزناه، في حفل دعي إليه عدد من القادة والملوك.

وحضر عبد المتين 32 عاما وزوجته 29 عاما، حفيدة أحد مستشاري السلطان، اللذين عقدا قرانهما يوم الخميس الماضي، الحفل الفخم في قصر نور الإيمان "إستانة نور الإيمان".

زفاف الأمير عبد المتين.. احتفالات مهيبة تستمر 10 أيام بلياليها!#فيديو24



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وجال الأمير وزوجته لأول مرة لهما كزوجين في موكب بالعاصمة بندر سري بيغاوان، أمام آلاف من السكان المبتهجين في مراسم تشكل ذروة احتفالات مستمرة منذ 10 أيام.

Brunei was spellbound over the Majlis Istiadat Berbedak Pengantin Diraja as the Royal couple, HRH Prince ‘Abdul Mateen and YM Dayang Anisha Rosnah binti Adam, graced the royal dais at Istana Nurul Iman.



Cloaked in regal red, they became the focal point of Brunei-Malay… https://t.co/kzz4H1CCEOpic.twitter.com/jbANPYxvyl — 🍉Arif E.🍉 (@arfdy12) January 13, 2024

Saya dan Azizah hari ini menghadiri Majlis Istiadat Bersanding Pengantin Diraja di Balai Singgahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan.



Kami berdua amat berbesar hati menerima jemputan daripada Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah dan Raja Isteri Pengiran… pic.twitter.com/TdrfAalFfS — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) January 14, 2024

وعبد المتين هو الابن الـ10 للسلطان حسن البلقية 77 عاما، أحد أقدم حكام العالم في السلطة ويقود النظام الملكي منذ تنازل والده عن العرش في 1967.

LOOK: President Marcos chats with Indonesian President Joko Widodo during the Royal Wedding of Brunei Prince Abdul Mateen and Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah. Beside the President is First Lady Liza Araneta-Marcos. (Radio Televisyen Brunei/Astro AWANI/YouTube) @manilabulletinpic.twitter.com/Zq6aJwpcPb — Argyll Cyrus Geducos (@argyll_mb) January 14, 2024

وحضر 5000 مدعو كممثلين عن العائلات الملكية في الأردن والسعودية والبحرين وبوتان، إلى جانب عدد من قادة دول المنطقة. وتشكل فخامة هذا الزفاف صورة للثروة الهائلة لهذا البلد البالغ عدد سكانه 450 ألف نسمة، ومصدر ازدهاره بالكامل تقريبا هو احتياطياته النفطية الهائلة.

وجلس العروسان في المقعد الخلفي لسيارة "رولز رويس" مكشوفة، لتحية سكان العاصمة التي تزين صورتهما شوارعها وواجهات مبانيها منذ أيام.

His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam on Sunday attended the Istiadat Bersuruh Diraja ceremony, marking the start of the royal wedding. pic.twitter.com/Rl1D9itGCx — Borneo Bulletin (@borneo_bulletin) January 7, 2024

وفي أجواء احتفالية وتحت أشعة الشمس، اصطف آلاف السكان الذين وزعت عليهم مثلجات مجانا، قبل ساعات من جولة الزوجين الملكيين.

وباعتباره الابن العاشر للسلطان، تبدو فرص اعتلاء عبد المتين يوما ما عرش السلطنة ضئيلة، إلا أن مظهره الشاب ومتابعته الضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي جعلته أحد أشهر أعضاء العائلة الملكية.

المصدر: أ ف ب