 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة خلال نشاط عملياتي

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة خلال نشاط عملياتي
RT @IAFsite
طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wryl

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت أن طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو سقطت خلال نشاط عملياتي في المجال البحري الإسرائيلي.

وذكر أنه تم العثور على قطع منها قرب شاطىء تل أبيب، مؤكدا أنه لا يوجد خشية من تسرب معلومات.

وأشارت إلى أنه تم التحقيق في الحادث، موضحا أن سقوط المسيرة كان عفويا ويعود لعطل فني طارئ.

وأكدت في السياق أنه لا يوجد خوف من حدث أمني يتعلق بسقوطها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا