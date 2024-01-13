الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة خلال نشاط عملياتي

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت أن طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو سقطت خلال نشاط عملياتي في المجال البحري الإسرائيلي.

وذكر أنه تم العثور على قطع منها قرب شاطىء تل أبيب، مؤكدا أنه لا يوجد خشية من تسرب معلومات.

وأشارت إلى أنه تم التحقيق في الحادث، موضحا أن سقوط المسيرة كان عفويا ويعود لعطل فني طارئ.

وأكدت في السياق أنه لا يوجد خوف من حدث أمني يتعلق بسقوطها.

כלי טיס מאויש מרחוק של חיל האוויר נפל אתמול במהלך פעילות במרחב הימי שבשטח הארץ בעקבות תקלה טכנית. האירוע מתוחקר, אין חשש לדלף מידע.



לאחר מעקב של כוחות זרוע הים וחיל האוויר אחר הכלי, אותר חלק ממנו בחוף הים בעיר תל אביב וזוכה על ידי כוחות הביטחון. אין חשש לאירוע ביטחוני — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 13, 2024

المصدر: RT